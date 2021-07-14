Олимпийцев научили отвечать на провокационные вопросы СМИ

Российские спортсмены получили инструкцию, как вести себя на Олимпиаде в Токио, в том числе в связи с рисками провокаций в соцсетях.

ОКР предупреждает спортсменов, что при приближении Олимпиады им будет поступать больше запросов на комментарии и интервью, но такие запросы по злободневным темам «могут носить провокационный характер» и ставить олимпийцев «по незнанию» в неприятное положение:

«Информация распространяется очень быстро, а любой неосторожный ответ, на который порой умело могут «развести» специально обученные люди, потом крайне негативно скажется на спортсмене». ОКР уже поступили сигналы о том, что спортсмены сталкиваются с «буллингом со стороны пользователей» в соцсетях, и на такие провокации рекомендуется не поддаваться», — говорится в методичке.

На Олимпиаде, говорится в инструкции ОКР, спортсменам могут быть заданы вопросы на политические темы. Самый простой выход из ситуации, считают в ОКР, это ответить: «No comment». Но некоторые ответы уже подготовлены. Если спортсмена спросят про Black Lives Matter, то он должен объяснить журналисту, что отношение к такому движению – личное дело каждого: «Но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».

Крым, Донбасс и другие подобные вопросы не надо обсуждать, поскольку «спорт должен оставаться вне политики», указали в памятке ОКР. На вопросы про допинговые скандалы российский олимпиец должен ответить, что по этой части ему сказать нечего, поскольку в них он никогда не участвовал, а санкции [против России за допинг] должны комментировать те, кто их вводил. Еще одна тема, которая, по мнению авторов инструкции, будет интересовать СМИ, – это харассмент. На вопросы про домогательства спортсмены должны отвечать, что спортивный мир с такой проблемой справится: «Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах».

В этих Играх россияне будут участвовать не под своим флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Зарубежные и «отдельные российские» СМИ будут спрашивать именно об этом. Олимпийцам рекомендовано говорить, что они все равно представляют свою родину и это большая честь, хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России, потому что это всегда очень эмоциональный момент (вместо него будет играть Первый концерт Петра Чайковского). Россияне будут выступать под флагом ОКР, а не под нейтральным флагом с олимпийскими кольцами, как на зимних Играх 2018 году в Пхенчхане.

Жесткий инструктаж спортсменов по политическим вопросам был более присущ советской эпохе, соглашается депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Сейчас государство не контролирует поведение спортсменов, они сами во всем разбираются и имеют право на собственное мнение, отличное от мнения большинства, пояснила она. При этом памятки по общению со СМИ для спортсменов, хоть и являются непривычной для России практикой, широко используются на Западе, отмечает Журова.