Президент МОК перепутал японцев с китайцами. ВИДЕО

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах перепутал японцев с китайцами.

«Нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех — для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей... японских граждан», — сказал он на встрече с главой организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.

Олимпиаду переносили на год из-за коронавируса, и теперь она пройдет с 23 июля по 8 августа. Это будут самые масштабные Игры по числу видов спорта (33) и категориям (339).

В Японию приедут около 19 тысяч спортсменов, при этом число сопровождающих лиц сократят до 41 тысячи. На Олимпийских и Паралимпийских играх, включая волонтеров, будет задействовано 300 тысяч человек персонала (190 тысяч на Олимпиаде и 110 тысяч на Паралимпиаде).

В Токио не пустят иностранных болельщиков. Только 26 турниров пройдут со зрителями (в ограниченном количестве), 724 — при пустых трибунах.