Президент МОК перепутал японцев с китайцами. ВИДЕО

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах перепутал японцев с китайцами.
«Нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для
всех — для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских
людей... японских граждан», — сказал он на встрече с главой организационного
комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.
Олимпиаду переносили на год из-за коронавируса, и теперь она
пройдет с 23 июля по 8 августа. Это будут самые масштабные Игры по числу видов
спорта (33) и категориям (339).
В Японию приедут около 19 тысяч спортсменов, при
этом число сопровождающих лиц сократят до 41 тысячи. На Олимпийских и
Паралимпийских играх, включая волонтеров, будет задействовано 300 тысяч человек
персонала (190 тысяч на Олимпиаде и 110 тысяч на Паралимпиаде).
В Токио не пустят иностранных болельщиков. Только 26
турниров пройдут со зрителями (в ограниченном количестве), 724 — при пустых
трибунах.
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