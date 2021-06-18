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Открылась первая очередь туркомплекса «Бородинская пещера» в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Первая очередь туркомплекса «Бородинская пещера» открылась в Хакасии, полный запуск комплекса состоится в 2025 год, сообщает правительство региона.

Бородинская пещера — геологический памятник природы республиканского значения. Общая длина ходов пещеры — 2048 метра, глубина — 86 метра. В пещере находятся уникальные виды отложений, здесь расположен крупнейший в Сибири сталагмит.

Еще недавно — в результате многолетнего неконтролируемого посещения — пещера была на грани уничтожения. В 2020 году инвестиционный проект по благоустройству Бородинской пещеры был признан Советом развития Хакасии приоритетным и по итогам республиканского конкурса проектов, направленных на поддержку внутреннего туризма в Хакасии, получил грант в размере 3 миллионов рублей.

Полный запуск комплекса запланирован на 2025 год. Пещера будет оборудована экскурсионными и спелеологическими маршрутами, обслуживание посетителей станет качественным и безопасным, на прилегающей к пещере территории появятся дорожки, беседки и другие объекты инфраструктуры.

Тема: Туризм в Сибири
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