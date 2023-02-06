Туристы забронировали все базы на зимнем Байкале

Большинство отелей в Иркутской области и турбаз на Байкале на февраль 2023 года забронированы, число туристов в 2023 году должно побить рекорд прошлой зимы, сообщает в ответе на запрос Sibnet.ru управление пресс-службы правительства Иркутской области.

Туристы, приезжая на зимний Байкал, хотят увидеть прозрачный лед с живописными трещинами и многоэтажными пузырями. Такой лед можно увидеть с иркутской стороны с февраля.

Тристский поток в Иркутской области в 2022 году в феврале и марте суммарно составил 162,2 тысячи человек.

«Учитывая возрастающий на протяжении нескольких лет интерес к зимнему сезону на Байкале, его широкую популяризацию в социальных сетях и в других информационных источниках, ожидаем увеличение туристских прибытий на лед Байкала», — говорится в ответе.

По информации Сибирской Байкальской Ассоциации туризма (СБАТ), большинство отелей в Иркутской области и турбаз на Байкале на февраль 2023 года забронированы, но мало туров покупается заранее.

Кроме того, отдыха зимой на Байкале по ценам сравнялся с летним, а раньше был на 15-20% дешевле. Стоимость номеров варьируются в среднем от 3 до 12 тысяч рублей за сутки, но есть и более дорогое размещение.