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Туристы забронировали все базы на зимнем Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sergey Pesterev / CC BY-SA 4.0

Большинство отелей в Иркутской области и турбаз на Байкале на февраль 2023 года забронированы, число туристов в 2023 году должно побить рекорд прошлой зимы, сообщает в ответе на запрос Sibnet.ru управление пресс-службы правительства Иркутской области.

Туристы, приезжая на зимний Байкал, хотят увидеть прозрачный лед с живописными трещинами и многоэтажными пузырями. Такой лед можно увидеть с иркутской стороны с февраля.

Тристский поток в Иркутской области в 2022 году в феврале и марте суммарно составил 162,2 тысячи человек.

«Учитывая возрастающий на протяжении нескольких лет интерес к зимнему сезону на Байкале, его широкую популяризацию в социальных сетях и в других информационных источниках, ожидаем увеличение туристских прибытий на лед Байкала», — говорится в ответе.

По информации Сибирской Байкальской Ассоциации туризма (СБАТ), большинство отелей в Иркутской области и турбаз на Байкале на февраль 2023 года забронированы, но мало туров покупается заранее.

Кроме того, отдыха зимой на Байкале по ценам сравнялся с летним, а раньше был на 15-20% дешевле. Стоимость номеров варьируются в среднем от 3 до 12 тысяч рублей за сутки, но есть и более дорогое размещение.

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Жизнь #Туризм #Иркутск
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Топ комментариев

vn_dovgal

Уходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.