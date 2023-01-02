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Туристический маршрут по озерам и водопадам появится в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Oschtan / CC BY-SA 3.0

Национальный туристический маршрут по озерам и водопадам Тувы появится в 2023 году, сообщил руководитель Агентства по туризму республики Ай-Хан Догур-оол.

«Будет благоустроено три пляжных зоны на местных водоемах. Все эти идеи реализуются в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На них республика получит 43,16 миллиона рублей», — сказал ТАСС Догур-оол.

В маршрут включат посещение соленого озера Дус-Холь и Дургенского водопада. На пляжах местных озер благоустроят пристань, построят банный комплекс, закупят катамараны, поставят аттракционы. Также сделают экотропу для прогулок, установят опознавательные знаки, благоустроят территорию. 

Соленое озеро Дус-Холь расположено на юге Тувинской котловины. Дургенский водопад находится рядом с одноименным каньоном у северного склона хребта Танну-Ола. По легенде там бывал Чингисхан.

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Сибирь #Тува #Туризм
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Siberian sinner

А поставка хохлам оружия, военных советников и т.д. это является соучастием по "международным нормам"?Кстати,...

sib_man9

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Asd10

Да пожалуйста хоть третий. А закупки нашего СПГ рекордные... Независимость от головного мозга это тоже...

mosquito__2010

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