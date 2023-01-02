Туристический маршрут по озерам и водопадам появится в Туве

Национальный туристический маршрут по озерам и водопадам Тувы появится в 2023 году, сообщил руководитель Агентства по туризму республики Ай-Хан Догур-оол.

«Будет благоустроено три пляжных зоны на местных водоемах. Все эти идеи реализуются в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На них республика получит 43,16 миллиона рублей», — сказал ТАСС Догур-оол.

В маршрут включат посещение соленого озера Дус-Холь и Дургенского водопада. На пляжах местных озер благоустроят пристань, построят банный комплекс, закупят катамараны, поставят аттракционы. Также сделают экотропу для прогулок, установят опознавательные знаки, благоустроят территорию.

Соленое озеро Дус-Холь расположено на юге Тувинской котловины. Дургенский водопад находится рядом с одноименным каньоном у северного склона хребта Танну-Ола. По легенде там бывал Чингисхан.