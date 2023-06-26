Бурятия, Хакасия, Красноярский край и Иркутская область недооценены туристами, хотя имеют невероятный потенциал, говорится в исследовании АНО «Национальные приоритеты».

Например, в Хакасии туристы недооценивают достопримечательность — Саяно-Шушенская ГЭС. Это крупнейшая по установленной мощности электростанция России. Уникальная арочно-гравитационная плотина станции высотой 242 метра — самая высокая плотина России и одна из высочайших плотин мира.

Есть и субъекты, которые туристы считают «невидимками», — Воронежская, Смоленская, Амурская области, Забайкальский, Хабаровский края. При этом Сочи, Краснодарский край, Москва, Алтай, Санкт-Петербург, Татарстан и Дагестан уже «переполнены».

Популяризации отдыха в регионах мешает высокая цена и отдаленность регионов: в этом году туроператоры не получили субсидий на организацию чартерных поездок, из-за чего их стоимость выросла.