Карта петроглифов Алтая: семь загадочных мест

Рельефы Республики Алтай скрывают множество древних наскальных рисунков. Некоторые скопления петроглифов можно увидеть во время обычного путешествия на машине. Рассказываем о самых удивительных и доступных для посещениях комплексах наскальных рисунков Горного Алтая.

Петроглифы — древние наскальные рисунки. Обычно их делали в технике выбивки, гравировки или шлифовки. На Алтае чаще встречаются высеченные в камне изображения — от эпохи неолита до великого переселения.

Точно датировать петроглифы, выбитые на скалах, сложнее, чем, например, найденные кости. Их не отнесешь в лабораторию и не проведешь радиоизотопный анализ. Поэтому возраст наскальных рисунков определяют по характерному стилю изображений.

Турочакская писаница

Находится на левом берегу Бии, в 5 километрах выше села Турочак. Уникальность в том, что здесь петроглифы нарисованы красной охрой на разной высоте.

Кроме того, главный персонаж картин — лось, что тоже редкость для Алтая. Причем нарисован он достаточно достоверно, это косвенно указывает, что художниками могли быть таежные охотники.

Фото: © кадр из видео

Сначала Турочакскую писаницу датировали неолитом. Но затем после обнаружения изображений быка и крестообразных знаков комплекс отнесли к эпохе бронзы.

Куюсский грот

Расположен в Чемальском районе Республики Алтай, в 5 километрах от села Куюс по пути к водопаду Бельтертуюк. Это место могло быть древним святилищем кочевников.

Здесь можно увидеть рисунки козлов, оленей и даже фантастических зверей. Основная масса петроглифов датируется эпохой бронзы. Но есть и более древние, созданные в неолите, это изображение оленя с выбивкой по контуру.

Петроглиф Куюсского грота Фото: © Sibnet.ru

Калбак-Таш

Калбак-Таш — место древнего святилища на правом берегу реки Чуи, на 723-м километре Чуйского тракта. Здесь не менее 3 тысяч петроглифов разных эпох от неолита до скифской эпохи. Петроглифы там буквально попадаются под ногами.

Именно здесь современные люди увидели инопланетные символы — ракету и странных человечков. На самом деле ученые трактуют эти картины иначе. Это изображения женщины в юбке, она могла быть героиней мифа или жрицей какого-то божества.

Хвостатые мужчины с грибовидными головами — не инопланетяне, а воины или шаманы, отмечал в книге «Петролифы Калбак-Таша» историк и исследователь памятника Владимир Кубарев. На голове у них шлемы необычной формы. А зверь, нападающий на них, скорее всего мифологический.

В Калбак-Таше можно увидеть несколько уникальных изображений колесниц – легких двухколесных экипажей, запряженных парой лошадей. Это один из самых интересных сюжетов — колесный транспорт говорит о высоких технологиях бронзового века.

Адар-Кайа

Древнее урочище находится на 728-ом километре Чуйского тракта около села Иодро. Возле комплекса стоит щит с информацией о древнем святилище.

На поверхности скалы сохранились сотни петроглифов эпохи неолита, а перед скалой стоит главный артефакт – Чуйский Оленный камень, который символизирует воина.

На Чуйском Оленном камне под изображением воина тонкими линиями высечены изображения скифского ножа акинака, колчан стрел, а также конь.

Чуйский каменный воин из святилища Адыр-Кайа Фото: © участник фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» Евгений Волошин

На поверхности скалы позади Чуйского Оленного камня можно увидеть рисунки животных и сцены охоты, и достаточно редкий для этой местности образ змеи. Это животное скорее мифическое, связанное легендами с воином, которого символизирует олений камень.

Елангаш

Это гигантский комплекс наскальных рисунков в Кош–Агачском районе Республики Алтай. Такого количества изображений нет в других местах. Точную причину популярности этих скал для древних художников не установили. Есть две основные версии.

Возможно, здесь находилось сакральное святилище Горного Алтая. Или долина была в древности частью пути из Монголии в Сибирь, и во время отдыха люди успевали сделать зарисовки на скалах.

Петроглиф долины Елангаш Фото: © нацпарк «Сайлюмгемский»

Увидеть на Елангаше можно петроглифы диких и домашних животных, всадников, лучников и воинов.

Джаглыз-тобе

Гора Джалгыз-тобе расположена на правом берегу реки Чаган-Бургазы левого притока Чуи и в 9–10 километрах на юг от села Кош-Агач.

Есть отдельные рисунки и сюжетные композиции охоты и сражений. Например, есть изображение колесницы с возничим. На вершине скалы расположена надпись, сделанная древнетюркским руническим письмом.

Выделяется это место тем, что есть рисунки, выполненные штриховыми линиями. Одним из примеров этой техники выступает сюжет преследования пешего лучника всадником с копьем верхом на лошади.

Тархатинский мегалитический комплекс

Его называют алтайским Стоунхеджем. Это древний мегалитический комплекс, расположенный в Чуйской степи в 25 километрах к юго-западу от села Кош-Агач, у автодороги Кош-Агач—Джазатор.

Тархатинский мегалитический комплекс состоит из уложенных по кругу каменных глыб. Сооружение с точностью до одного градуса ориентировано по сторонам света, что позволило сделать вывод ученым, что комплекс был древней обсерваторией.

Петроглиф Тархатинского мегалитического комплекса Фото: © нацпарк «Сайлюгемский»

Петроглифы на этом комплексе в мифологизированной форме отражали астрономические явления, такие, как видимое суточное и годичное движение Солнца, его заход в летнее солнцестояние. Например, рисунок быка и зооантопоморфная фигура обозначали пару Солнца и Земли.

При этом ученые до сих пор не разгадали аномалии — у 8 из 14 мегалитов зафиксировано сильное магнитное поле.

А мегалит «Колыбель Сартакпая» — частая цель путешественников. Считается, что он помогает женщинам забеременеть.