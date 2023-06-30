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Запущен круизный тур на Байкале на судне на воздушной подушке

Источник:
Sibnet.ru
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Семидневные круизные туры для путешественников на специальном судне на воздушной подушке запустили на Байкале, сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

«Туркомпания "ВодоходЪ" запускает первый круизный тур под названием "Байкальская экспедиция", который пройдет в течение семи дней, охватывая самые прекрасные уголки восточного побережья Байкала», — цитирует ТАСС Доржиева.

В первом круизе на судне «Бирюса» приняли участие несколько туристов, в том числе гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. 

Они увидели теплые Баргузинский и Чивыркуйский заливы, знаменитые Ушканьи острова, где можно наблюдать за байкальской нерпой, а также другие уникальные природные достопримечательности. Стоимость таких туров составляет около 200 тысяч рублей за семь дней.

«ВодоходЪ» будет развивать круизный туризм на Байкале. В 2025 году на воду спустят четыре круизных судна с электрической тягой.

Тема: Туризм в Сибири
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Экономика #Туризм #Бурятия
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Топ комментариев

Asd10

Вам всё можно. Пыхни, и пруфы появятся.

GammiPluh

Там и видео не поможет, они же сразу кричат что это наша перекрашенная техника или вообще макеты, а кладбища...

GammiPluh

Зеля то понятно, нарик со стажем, а вам то зачем нужен кайф? тоже балуетесь?

mosquito__2010

Ваше конченое украинское руководство и за преступления в Буче и за ложь о Буче тоже ответит сполна. Вилы...