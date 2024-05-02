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Бедная Настя: как Ивлеева лишилась сладкой жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Анастасии Ивлеевой
Последствия «голой» вечеринки продолжают омрачать жизнь блогера Анастасии Ивлеевой. Девушка удалила все публикации в социальных сетях и закрылась от светской жизни. К чему привел праздный образ жизни блогера?

В майские выходные из социальной сети Instagram (запрещена в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Ивлеева удалила все публикации. Возможной причиной стал последний судебный приговор.

Ивлеева стала популярной после 2017 года благодаря смешным роликам в Сети, параллельно она строила карьеру ведущей, развивала YouTube и завоевывала мир кино.

В конце апреля Тверской районный суд Москвы признал Ивлееву виновной по статье о дискредитации российской армии. Поводом стала публикация в соцсети, которая, как установил суд, содержала негативное отношение к военной операции России на территории Украины. Ей назначили максимальный штраф, предусмотренной статьей, — 50 тысяч рублей.

Череда неприятностей

Неприятные события в жизни Ивлеевой начались после «голой» вечеринки в декабре 2023 года. Блогер была организатором мероприятия, где собрала друзей-артистов. Дресс-код тусовки предусматривал минимум одежды.

Как «голая» вечеринка переросла в скандал

После общественного осуждения все участники покаялись. Сама Ивлеева сначала настаивала на своей правде, утверждая, что в событии не было ничего недостойного. Но позднее, как и другие участники, слезно просила прощения.

На первый взгляд казалось, что шумиха утихнет, и все вернется на круги своя. Так получилось со многими артистами, кто был на вечеринке: Филипп Киркоров, Лолита, Анна Асти, которых срочно вырезали из телеэфира, вскоре вернулись на экраны. Но Ивлеева понесла более тяжелое наказание.

Спустя четыре месяца блогера все еще нет в публичном пространстве. Не выходят ее шоу на YouTube, фильм «Мальвина» с ее участием сняли с проката, крупные бренды прекратили с ней сотрудничать, а вдобавок — суд с обвинительным приговором.

Замаливает грехи

Когда Ивлеева приносила публичные извиненияза «голую» вечеринку, она говорила, что не знает, что нужно сделать для прощения. Она обещала стать более осознанной и приносить пользу обществу.

Последние публикации в телеграм-канале Ивлеевой связаны с обстрелами в Белгороде, терактом в «Крокус Сити Холле», а также выборами президента.

Еще Ивлеева хотела съездить на Донбасс. Так сложилось, что многие провинившиеся артисты ездят туда с концертами, чтобы выразить свою патриотичность. Но девушку видеть там не захотели.

Блогер не заявляла о дальнейших планах, но, судя по ее поведению в соцсети, развлекательного и провокационного контента от нее можно не ждать.

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Топ комментариев

pepelmetal

Но хотя бы один фе16 нужно на выставку!

Uynachalnica

Знатно она задвинула! Тут бы еще посмотреть кто и на чьем теле черви?!

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

scorpion2777

Не они как абрамсы, в тылу будут отсиживаться.