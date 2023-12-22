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«Голая вечеринка» Ивлеевой переросла в большой скандал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Насти Ивлеевой

Блогер Настя Ивлеева вступила в конфронтацию с общественниками и депутатами, которые осудили вечеринку, на которой знаменитость и гости были почти без одежды.

Вечеринка прошла в среду, 20 декабря, в московском клубе Мутабор. Организатором стала Ивлеева, а гостями Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Джиган, Филипп Киркоров и многие другие артисты и блогеры. Дресс-код мероприятия — минимум одежды.

Депутаты и общественники выступили против подобной тусовки. Они обратились к правоохранителям, и силовики даже пришли в клуб с проверкой. Также движение «Ветераны России» обратилось к надзорным органам и ведомствам, с просьбой проверить Ивлееву и участников вечеринки по нескольким статьям закона.

Ивлеева отнеслась к происходящему с долей иронии и предложила никогда не прекращать критиковать друг друга, иначе будет скучно жить.

«Я не хочу, чтобы в этой стране и вообще в мире было полное принятие друг друга. Тогда станет так скучно, когда все друг друга будут любить и принимать. Мы же просто загнемся от посредственности. Поэтому я надеюсь, что это не закончится никогда, так что больше комментариев, больше негодования», — ответила Ивлеева в соцсети.

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