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Ивлеева в слезах покаялась перед страной за «голую вечеринку»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © тедеграм-канал Насти Ивлеевой

Блогер Анастасия Ивлеева обратилась к поклонникам и со слезами на глазах попросила простить ее за организацию «голой вечеринки». Ранее девушка аргументированно и без особого чувства вины убеждала подписчиков, что такое мероприятие — искусство.

Ивлеева опубликовала в соцсети новое обращение к подписчикам. На видео она плачет и признает, что организовывать «голую вечеринку» было большой ошибкой.

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«Просто делать вид, что ничего не произошло и дать время остыть, было бы несправедливо. Потому что ваше доверие и ваша любовь, которую где-то в каком-то непонятном году на каком-то этапе я не смогла сохранить, вот это мне сильнее всего хочется вернуть», — сказала Ивлеева поклонникам.

Блогер призналась, что не знает, как сейчас вести себя, но она пообещала повзрослеть и больше не принимать необдуманных решений, чтобы не переходить границу.

Перед покаянием стало известно, что «Тинькофф» и МТС, с которыми сотрудничала Ивлеева, отказались он работы с ней.

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