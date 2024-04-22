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Сериал «Ангелы района» стартует на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба телеканала «Россия»
Премьера многосерийной комедийной мелодрамы «Ангелы района» режиссера Эдуарда Парри состоится на канале «Россия» в понедельник, 22 апреля.

Главные роли в сериале «Ангелы района» сыграли Анна Михалкова, Александр Робак, Вадим Соснин, Анатолий Кот и Федор Лавров.

Сюжет

В центре сюжета семья Шаталовых, которая играет важную роль в жизни своего района. Глава семейства Алена (Михалкова) руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал. Ее муж Михаил (Робак) – врач в поликлинике, а их 20-летний сын Артем (Вадим Соснин) служит участковым в полиции.

Каждый день эта семья решает житейские и бытовые вопросы жителей своего района, постоянно попадая в смешные и курьезные ситуации. Но однажды личные проблемы Шаталовых вырастают до масштаба домашней катастрофы.

Премьера «Ангелов района» на канале «Россия» — 22 апреля в 21:20

Алена переживает кризис среднего возраста и вдобавок вступает в конфликт с могущественным чиновником из местной Префектуры. Доктор Шаталов, тоже переживающий кризис среднего возраста, ревнует жену к их общему бывшему однокласснику Маканину (Кот).

Артем приводит в дом девушку, которую Алена терпеть не может. А тут еще неожиданно в их когда-то коммунальную квартиру, давно ставшую отдельной для семьи Шаталовых, после двадцатилетнего отсутствия приезжает их бывший сосед Иван Перевозкин (Лавров) и требует вернуть свою законную комнату, которая все эти годы стояла запертой.

О сериале

«В сценарии меня зацепила семейная история. Это и история выросших детей и их родителей, которые считают, что больше знают и больше понимают, что нужно ребенку, но на самом деле давно уже пора опустить свое чадо, чтобы оно само решало, что хорошо, что плохо. И история о людях, которые загоняют себя на работе, а нужно просто остановиться, успокоиться и увидеть мир вокруг себя», — цитирует пресс-служба «России» режиссера Эдуарда Парри.

Почти все съемки «Ангелов района» происходили в Нижнем Новгороде, за исключением нескольких интерьерных сцен, которые были сняты в Москве в декорациях.

«Нам удалось там найти тот "интимный дворик", в котором проживают наши герои, который они холят и лелеют, и пытаются сделать более уютным, более приятным. Только в Нижнем Новгороде есть это сочетание просторов и красоты картинки и в то же время таких небольших местечек, где люди чувствуют себя комфортно и защищенно», — рассказал о съемках продюсер Эдуард Алиев.

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