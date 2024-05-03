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Пугачева назвала еще одну талантливую певицу из «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Алла Пугачева второй раз высказалась на тему финалистов шоу «Голос 12», первый раз она похвалила Георгия Русских, а сейчас назвала настоящей певицей Анастасию Садковскую.

«Какое счастье! Вот Она! Настоящая певица. Браво!», — написала Пугачева в соцсети под фотографией Садковской.

Анастасия Садковская дошла до финала в команде Антона Беляева. Девушка заняла в 12-м сезоне «Голоса» четвертое место, а победителем стал Богдан Шувалов из команды Полины Гагариной.

В комментариях поклонники Пугачевой прислушались к ее мнению и решили пересмотреть выступления участницы «Голоса». Те, кто следил за проектом, признались, что Садковская действительно самобытная и талантливая артистка.

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