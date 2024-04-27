Участники шоу «Невеста. Экстра любовь» подрались из-за Гецати

Участница реалити-шоу «Невеста. Экстра любовь» Александра Волкова устроила сцену ревности Константину Гецати и столкнула конкурентку в бассейн.

В новом выпуске проекта, который покажут в субботу, 27 апреля, Гецати отправит девушек в спа, а с четырьмя участницами устроит фотосессию.

Фотографии с Анной Голубых окажутся слишком откровенными, по мнению Александры Волковой. Она приревнует жениха и устроит разборки с соперницей.

Страсти продолжат кипеть и на церемонии. В итоге Волкова столкнет Голубых в бассейн прямо в вечернем платье.