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Участники шоу «Невеста. Экстра любовь» подрались из-за Гецати

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Участница реалити-шоу «Невеста. Экстра любовь» Александра Волкова устроила сцену ревности Константину Гецати и столкнула конкурентку в бассейн.

В новом выпуске проекта, который покажут в субботу, 27 апреля, Гецати отправит девушек в спа, а с четырьмя участницами устроит фотосессию.

Фотографии с Анной Голубых окажутся слишком откровенными, по мнению Александры Волковой. Она приревнует жениха и устроит разборки с соперницей.

Страсти продолжат кипеть и на церемонии. В итоге Волкова столкнет Голубых в бассейн прямо в вечернем платье.

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