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Выбрали победителя 12-го сезона шоу «Голос»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Первый канал

Богдан Шувалов из команды Полины Гагариной победил в 12-м сезоне шоу «Голос».

За победу, кроме Шувалова, боролись Анастасия Садовская (команда Антона Беляева), Алексей Сулима (команда Zivert) и Георгий Русских (команда Владимира Преснякова).

Шувалов еще на слепых прослушиваниях покорил наставников. Он пел песню Билли Айлиш и Халида «Lovely» из сериала «13 причин почему». Музыкант показал владение разными тембрами, чем поразил жюри: к нему развернулись все наставники.

Еще тогда артист заявил, что пойдет в команду к тому, кто не только раскроет его творческие способности, но и приведет к победе. На вызов откликнулась Гагарина, которая и пообещала ему исполнить мечту.

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Топ комментариев

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