Матрешку разоблачили в 11 выпуске «Маски»

Матрешка и Кот оказались номинированы на вылет в 11-м выпуске шоу «Маска», но члены жюри решили разоблачить Матрешку.

Впервые в «Маске» члены жюри назвали большое количество версий, кто мог бы скрываться за маской Матрешки.

Прозвучали имена — Ева Власова, Дарья Блохина, Анжелика Агурбаш, Анастасия Макеева, Надежда Ангарская и Анастасия Стоцкая. Версию со Стоцкой предложил Филипп Киркоров, но его поддержал только приглашенный член жюри Эльчин Азизов.

Под маской действительно оказалась Стоцкая. Она призналась, что не ожидала дойти до 11 выпуска, потому что ей сложно было импровизировать в рамках шоу, когда жюри задавали вопросы, чтобы вычислить участника.

После ухода Матрешки, в шоу «Маска» определились четыре финалиста: Кот, Змей Горыныч, Енот и Бабочка.