Кто победит в «Новой битве экстрасенсов»

«Новая битва экстрасенсов» стартовала на ТНТ. Это 23-й сезон мистического проекта, где люди со сверхспособностями проходят испытания. Уже в первом выпуске стали очевидны лидеры шоу, которые поборются за главный трофей — «Синюю руку».

В 23-м сезоне «Новой битвы экстрасенсов» известно 12 участников, 13-го героя шоу объявят в следующем выпуске. Ведущий Марат Башаров намекнул, что это будет сильный экстрасенс, которого все знают.

Все участники

Новыми участниками «Битвы» стали Ирина Прощина (Певчая), Елизавета Петрова, Александр Саков, Артем Краснов, Тамара Халы, Евгения-Женевьева Владиславская, Molly, Денис Алтарцев, Виталий Рожков, Артем Чернышов, мать и дочь Патриция Золотарева и Саманта Савельева.

Также среди них бывшая участница проекта Николь Кузнецова. Она не проходила предварительные испытания, а автоматически попала в «Битву» заняв второе место в шоу «Экстрасенсы. Реванш».

Интересные персонажи

Ирина Прощина (Певчая) — родственница победителя «Битвы сильнейших» Влада Череватого, а именно — сестра жены чернокнижника. Прощина работает певчей на похоронах, впервые столкнулась с магией, когда ее молодой человек наложил любовный приговор, снял который Влад Череватый.

Ирина Прощина (Певчая) Фото: © кадр из «Новой битвы экстрасенсов»

Прощина училась экстрасенсорике у Череватого, но обещала не пользоваться связями со знаменитым колдуном на проекте.

Мать Патриция Золотарева и дочь Саманта Савельева. Саманта — самая молодая участница проекта, ей всего 13 лет. Сверхчувствительная девочка с раннего детства видит паранормальные явления. Она еще не до конца умеет управлять своими способностями, поэтому на проекте ее сопровождает мама Патриция.

Саманта Савельева и Патриция Золотарева Фото: © кадр из «Новой битвы экстрасенсов»

Для «Новой битвы экстрасенсов» Саманта выбрала образ Уэнсдей Адамс, но на вопрос: копирует ли она героиню одноименного сериала, девочка ответила: «Я настоящий человек, а Уэнсдей — персонаж».

Явные финалисты

В финале 23-го сезона «Битвы экстрасенсов», скорее всего, окажутся Николь Кузнецова, Артем Краснов и Елизавета Петрова.

Николь Кузнецова уже выходила в финал «Битвы» и показала способности в шоу «Экстрасенсы. Реванш». Вероятно она продолжит успешно проходить испытания, а в финале, имея уже большое число фанатов, имеет высокие шансы на победу.

Николь Кузнецова Фото: © кадр из «Новой битвы экстрасенсов»

Артем Краснов называет себя вампиром. Несмотря на странные методы в работе (он высасывает силы, мысли и боль из людей), участник ярко проявил себя на отборочных испытаниях. Кроме этого, он один из самых привлекательных и харизматичных мужчин проекта, что по опыту предыдущих сезонов повышает шансы на победу.

Артем Краснов Фото: © кадр из «Новой битвы экстрасенсов»

Елизавета Петрова. Впервые на проекте появился максимально положительный герой. Петрова обращается к высшим силам для прохождения испытаний. Она работает с ангелами и против любой нечистой силы.

Елизавета Петрова Фото: © кадр из «Новой битвы экстрасенсов»

Петрова прошла отборочные испытания лучше остальных участников «Битвы» и произвела сильное впечатление на наблюдателей. Женщина — уже явный фаворит проекта.