Возвращение героев сериала «Универ» состоится 13 мая в 20:00 на ТНТ. Зрителей ждут неожиданные истории персонажей.

События нового комедийного сериала «Универ. 13 лет спустя» развернутся через три года после истории, рассказанной в фильме «Универ. 10 лет спустя», вышедшем в 2021 году. В числе сюрпризов — возвращение Эдуарда «Кузи» Кузьмина в исполнении актера Виталия Гогунского.

К своим ролям в сериале вернутся Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская и Виталий Гогунский.

Сюжет

В новом сериале каждого из героев «Универа» ждет эмоциональная встряска. Только оправившийся после потери Кристины Антон (Ярушин) окончательно теряет веру в любовь и романтику и живет в свое удовольствие: управляет пабом и заводит легкие романы на одну ночь.

Однако в его жизни неожиданно появляется 15-летняя дочь (Мария Лобанова), у которой больше нет других родственников. Антону приходится сделать резкий скачок из жизни бизнесмена и ловеласа в амплуа ответственного родителя девочки-подростка.

Майкл (Кещян) и Варя (Молоховская) разводятся, однако Майкл никак не может это принять, поэтому отчаянно пытается вернуть бывшую жену, не пренебрегая никакими методами.

Валя (Мартынов) и Маша (Хилькевич) страдают из-за отсутствия денег, потому что научный проект Валентина лишается большей части финансирования. Однако неожиданно на горизонте появляется отличный вариант новой работы для Маши, который может обернуться для ее семьи настоящей катастрофой.

Возвращение Кузи

Неожиданно для всех бывших соседей по общаге на горизонте объявляется Кузя (Виталий Гогунский). Он стал неприлично богатым бизнесменом, создав собственную «пельменную империю».

Эдуард Кузьмин живет в огромном особняке, разъезжает по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. Но истинная цель его возвращения – вернуть Машу, которую он до сих пор искренне любит.