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Wink завершил съемки сериала «Между нами химия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Между нами химия»

Съемки комедийной драмы «Между нами химия» о женщине с тяжелым диагнозом завершились, премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink, а затем на канале СТС.

Таня (Саша Бортич) крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Внезапно она узнает о тяжелом диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее.

Таня не готова доверить их своим ненадежным родственникам (Нелли Уварова, Павел Ворожцов), поэтому решает найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он взял на себя заботу о детях.

Единственный человек, которого Таня посвящает в свой отчаянный план — это ее врач (Евгений Сангаджиев). Однако в какой-то момент претендентов становится даже слишком много (Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Антон Филипенко).

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