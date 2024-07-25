Wink завершил съемки сериала «Между нами химия»

Съемки комедийной драмы «Между нами химия» о женщине с
тяжелым диагнозом завершились, премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink, а затем на канале СТС.
Таня (Саша Бортич) крутится как может: днем в одиночку
воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Внезапно она узнает о
тяжелом диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети,
если болезнь окажется сильнее.
Таня не готова доверить их своим ненадежным родственникам
(Нелли Уварова, Павел Ворожцов), поэтому решает найти достойного мужчину и
женить его на себе, чтобы в случае чего он взял на себя заботу о детях.
Единственный человек, которого Таня посвящает в свой
отчаянный план — это ее врач (Евгений Сангаджиев). Однако в какой-то момент
претендентов становится даже слишком много (Никита Ефремов, Кузьма Котрелев,
Илья Лыков, Антон Филипенко).