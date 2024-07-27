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Эклс сыграет главную роль в приквеле «Пацанов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Пацаны»

Популярная пародия на супергероику «Пацаны» получит еще один приквел, где в главной роли появится звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс в роли Солдатика.

Об этом он сообщил на панели сериала на проходящем в Сан-Диего Comic-Con. Эклс стал приглашенной звездой в третьем сезоне нашумевших «Пацанов» и сразу же стал главным любимцем зрителей.

В четвертом сезоне его герой появился в одной закадровой сцене, которая стала мостиком в финальный пятый сезон. На Comic-Con объявили – Солдатик не просто вернется на пару кадров, он станет постоянным участником происходящих в сериале событий.

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Кроме того, создатель шоу Эрик Крипке услышал фанатов, и у «Пацанов» появится еще один приквел. Действие «Восход Воут» будет происходить в 1950-х годах, вторая главная роль достанется Айе Кэш, сыгравшей в «Пацанах» ультрарадикальную супергероиню по имени Штормфронт или Гроза.

В третьем сезоне у Грозы был роман с Патриотом, который впоследствии оказался сыном Солдатика, проведшего в плену в криокамере 40 лет. Фанаты предполагали, что Гроза может быть матерью Патриота. После новостей о приквеле поклонники уверены, что догадки были верны.

Дата премьеры пока неизвестна. Пятый сезон закончат снимать в 2025-м году, после чего начнется этап постпродакшна. Это значит, что сериал увидит свет не раньше лета 2026-го года. Даты съемок и релиза нового приквела пока не анонсировались.

У «Пацанов» ранее вышло два спин-оффа. Это мультсериал Diabolical и сериал про школу супергероев Gen V, главные персонажи которого, кстати, появились в последней серии четвертого сезона «Пацанов».

Второй сезон находится в производстве, у создателей были проблемы с перезагрузкой истории из-за гибели в аварии одного из главных актеров каста. Третий спин-офф получит название «Пацаны: Мексика». Приквел с Солдатиком станет четвертым. Ему прогнозируют максимальный успех.

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