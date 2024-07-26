Рейнольдс и Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман получили сертификаты Книги рекордов Гиннесса за тизер к фильму «Дэдпул и Росомаха».

Тизер фильма «Дэдпул и Росомаха» стал самым просматриваемым за первые 24 часа после релиза. За сутки ролик посмотрели более 365 миллионов раз.

Релиз ролика состоялся во время Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу, проходившего в ночь с 11 по 12 февраля.

Для Джекмана это не первая награда: пять лет назад представители Книги рекордов Гиннесса наградили его за самую долгую карьеру супергероя в киновселенной Marvel — 16 лет и 228 дней на тот момент.