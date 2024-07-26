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Рейнольдс и Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса

Источник:
Sibnet.ru
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Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман получили сертификаты Книги рекордов Гиннесса за тизер к фильму «Дэдпул и Росомаха».

Тизер фильма «Дэдпул и Росомаха» стал самым просматриваемым за первые 24 часа после релиза. За сутки ролик посмотрели более 365 миллионов раз.

Релиз ролика состоялся во время Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу, проходившего в ночь с 11 по 12 февраля.

Для Джекмана это не первая награда: пять лет назад представители Книги рекордов Гиннесса наградили его за самую долгую карьеру супергероя в киновселенной Marvel — 16 лет и 228 дней на тот момент.

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Культгид #Кинематограф
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Обсуждение (1)
Топ комментариев

scorpion2777

Стоять уже неспособен, а противостоять, куда уж старому пердуну.

GammiPluh

Местная подписота дырявой трухи с Сырским будет категорически несогласна, да и ютуб другое показывает,...

Невезучий

Конечно расстроена и сбита с толку, видать до оргазма не довёл, поэтому написала заяву.

pepelmetal

Земли уже почти все распродали, чем отдавать будут ?