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Меглин Хабенского вернется в третьем сезоне «Метода»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Метод»

Съемки третьего сезона сериала «Метод» начнутся в августе, зрителей ждет возвращение героя Константина Хабенского — Родиона Меглина.

«"Метод" — это страшная сказка. Это история, как мы с Хабенским говорили с самого начала, про грустного клоуна, который ищет других грустных клоунов. И я очень хочу снять "Метод 3" — в этом сезоне будут играть два больших, классных артиста, о которых пока мы не можем рассказать широкой аудитории. Но скоро вы все узнаете», — цитирует «Канобу» режиссера Юрия Быкова.

Съемки будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Ярославле. Над новыми сериями «Метода» будет работать та же команда, что и в первом сезоне.

В центре сюжета сериала «Метод» находятся Родион Меглин, следователь с неординарными, но эффективными методами поиска серийных убийц, и выпускница юрфака Есеня Стеклова (Паулина Андреева), которая становится его стажером, чтобы расследовать гибель своей матери. Сюжет третьего сезона пока не раскрывается.

Премьера новых серий «Метода» состоится уже в 2025 году.

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Топ комментариев

scorpion2777

Стоять уже неспособен, а противостоять, куда уж старому пердуну.

GammiPluh

Местная подписота дырявой трухи с Сырским будет категорически несогласна, да и ютуб другое показывает,...

Невезучий

Конечно расстроена и сбита с толку, видать до оргазма не довёл, поэтому написала заяву.

pepelmetal

Земли уже почти все распродали, чем отдавать будут ?