Меглин Хабенского вернется в третьем сезоне «Метода»

Съемки третьего сезона сериала «Метод» начнутся в августе, зрителей ждет возвращение героя Константина Хабенского — Родиона Меглина.

«"Метод" — это страшная сказка. Это история, как мы с Хабенским говорили с самого начала, про грустного клоуна, который ищет других грустных клоунов. И я очень хочу снять "Метод 3" — в этом сезоне будут играть два больших, классных артиста, о которых пока мы не можем рассказать широкой аудитории. Но скоро вы все узнаете», — цитирует «Канобу» режиссера Юрия Быкова.

Съемки будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Ярославле. Над новыми сериями «Метода» будет работать та же команда, что и в первом сезоне.

В центре сюжета сериала «Метод» находятся Родион Меглин, следователь с неординарными, но эффективными методами поиска серийных убийц, и выпускница юрфака Есеня Стеклова (Паулина Андреева), которая становится его стажером, чтобы расследовать гибель своей матери. Сюжет третьего сезона пока не раскрывается.

Премьера новых серий «Метода» состоится уже в 2025 году.