Россиянка выиграла ЧМ по шашкам, запомнившийся скандалом с флагом

Россиянка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по международным шашкам, обыграв польскую спортсменку Наталью Садовскую.

Финал начался 23 апреля в Варшаве. После девяти раундов противостояния счет был равным — 54:54. В концовке матча в понедельник спортсменки сыграли вничью шесть раз подряд (классическую партию, три быстрые и две партии блиц). Исход матча решился в очередной партии блиц.

Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шашкам.

Матч запомнился инцидентом во время четвертого раунда. К игровому столу подошел секретарь матча Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. По его словам, был звонок от спортивных чиновников из WADA.

«Импульсивное, неверное решение. Я думаю, что это сказалось на ходе партии», — заявила РИА Новости спортсменка, комментируя проигранный раунд.

Садовская после инцидента убрала со стола и флаг Польши.