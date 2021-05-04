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Россиянка выиграла ЧМ по шашкам, запомнившийся скандалом с флагом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mecz21.warcaby.pl

Россиянка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по международным шашкам, обыграв польскую спортсменку Наталью Садовскую.

Финал начался 23 апреля в Варшаве. После девяти раундов противостояния счет был равным — 54:54. В концовке матча в понедельник спортсменки сыграли вничью шесть раз подряд (классическую партию, три быстрые и две партии блиц). Исход матча решился в очередной партии блиц.

Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шашкам.

Матч запомнился инцидентом во время четвертого раунда. К игровому столу подошел секретарь матча Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. По его словам, был звонок от спортивных чиновников из WADA.

«Импульсивное, неверное решение. Я думаю, что это сказалось на ходе партии», — заявила РИА Новости спортсменка, комментируя проигранный раунд.

Садовская после инцидента убрала со стола и флаг Польши.

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Иркут 69

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jeryakob

Никогда такого не было, и вот опять... (с)

Uynachalnica

Это не эксперты, а капитаны Очевидность!

Jek

Иногда мне кажется, что большинство людей навсегда застряли в прошлом. В тёмном, мрачном прошлом, где...
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