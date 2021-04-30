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Улицу в Омске назовут в честь «Авангарда»

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал назвать одну из улиц в областном центре в честь местной хоккейной команды «Авангард», выигравшей чемпионат КХЛ.

«Мы верили в команду и победили! Поздравляю всех, дорогие друзья! Спасибо всем игрокам и всем болельщикам! Благодарю "Авангард" за этот яркий сезон! Уже в следующем году ждем команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовем в честь клуба, как я обещал», – написал Бурков в своем Instagram.

Многие комментаторы в соцсети предложили назвать в честь хоккейной команды не улицу, а площадь у строящегося нового стадиона «Арена Омск».

Хоккейный клуб «Авангард» в среду победил в чемпионате КХЛ сезона 2020-2021, завоевав первый в истории Кубок Гагарина после выигрыша в шестом матче финала с московским ЦСКА. Омичи устроили в городе масштабные народные гуляния в честь победы любимой команды.

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Омск #Город #Хоккей
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