Город в Норвегии попросил о 26-часовом дне

Власти норвежского города Вадсё, расположенного за полярным кругом, попросили создать часовой пояс с 26-часовым днем вместо 24-часового.

Такое решение поможет усилить значимость местных ценностей, увеличит время, которое можно провести с семьей, и вдохновит новых жителей на переезд в этот регион, приводит Politico обращение мэра Вадсё Венче Педерсен в Еврокомиссию.

«Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что он может быть очень интересным, особенно для семей с маленькими детьми. Я думаю, что это более спокойная и лучшая повседневная жизнь, чем, например, в большом городе», — предположила Педерсен.

Она призналась, что жители пока «особо не думали», как организовать изменение на практике, потому что не ждут согласия.

В Еврокомиссии пояснили изданию, что часовые пояса — дело самих стран, поэтому маловероятно, что просьба региона будет удовлетворена.

Вадсё — город на крайнем северо-востоке материковой Норвегии, в нем живут около 6,2 тысячи человек.