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Город в Норвегии попросил о 26-часовом дне

Источник:
Sibnet.ru
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Город Вадсё
Фото: color line from Norway / CC BY 2.0

Власти норвежского города Вадсё, расположенного за полярным кругом, попросили создать часовой пояс с 26-часовым днем вместо 24-часового.

Такое решение поможет усилить значимость местных ценностей, увеличит время, которое можно провести с семьей, и вдохновит новых жителей на переезд в этот регион, приводит Politico обращение мэра Вадсё Венче Педерсен в Еврокомиссию.

«Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что он может быть очень интересным, особенно для семей с маленькими детьми. Я думаю, что это более спокойная и лучшая повседневная жизнь, чем, например, в большом городе», — предположила Педерсен.

Она призналась, что жители пока «особо не думали», как организовать изменение на практике, потому что не ждут согласия.

В Еврокомиссии пояснили изданию, что часовые пояса — дело самих стран, поэтому маловероятно, что просьба региона будет удовлетворена.

Вадсё — город на крайнем северо-востоке материковой Норвегии, в нем живут около 6,2 тысячи человек.

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Жизнь #Город
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Asd10

По сути это слив, дружище. А по теме я бы не удивился отморожености укров. Когда крысу зажимают в углу...

mosquito__2010

Дак все помнят. Твои сливы даже про враньё о Захаровой не забываемы. Смешные - но не забываемые.

Alhazred

Декоммунизация и демилитаризация в одном флаконе)))

mosquito__2010

Да и про Каховскую ГЭС что то умолчал. Неудобно.