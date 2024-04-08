Артемий Лебедев снова разнес Новосибирск

Дизайнер Артемий Лебедев в очередной раз жестко высказался о Новосибирске, раскритиковав архитектуру города в матерных выражениях.

Поводом негативно оценить Новосибирск послужило открытие ресторана «Жерарня». Лебедев пообещал проверить, вкусно ли там готовят, когда в очередной раз окажется в городе, но до этого «все кулинарные открытия в Новосибирске оставляли не самые лучшие впечатления».

«Новосибирск в принципе оставляет не самые лучшие впечатления. Представьте себе целый город прекраснейших людей, а город в целом у***й как город. Даже Академгородок и то веселее в тысячу раз, чем сам Новосибирск, который является городом-недоразумением, потому что его забыли построить как город», — сказал дизайнер в видео, опубликованном на его личной странице во «ВКонтакте».

Лебедев охарактеризовал Новосибирск как «самый унылый город на свете», в котором забыли спроектировать городские пространства и поставить красивые здания. А несколько новых проектов, которые «вкрячили», походи на «х** знает что».

В противоположность Новосибирску Красноярск прекрасен, отметил Лебедев. В нем его устраивает и вид, и количество очень вкусных ресторанов.

Дизайнер не в первый раз разносит Новосибирск, до этого он говорил, что город — «это какая-то жопа».