НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Артемий Лебедев снова разнес Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
308 1

Дизайнер Артемий Лебедев в очередной раз жестко высказался о Новосибирске, раскритиковав архитектуру города в матерных выражениях.

Поводом негативно оценить Новосибирск послужило открытие ресторана «Жерарня». Лебедев пообещал проверить, вкусно ли там готовят, когда в очередной раз окажется в городе, но до этого «все кулинарные открытия в Новосибирске оставляли не самые лучшие впечатления».

«Новосибирск в принципе оставляет не самые лучшие впечатления. Представьте себе целый город прекраснейших людей, а город в целом у***й как город. Даже Академгородок и то веселее в тысячу раз, чем сам Новосибирск, который является городом-недоразумением, потому что его забыли построить как город», — сказал дизайнер в видео, опубликованном на его личной странице во «ВКонтакте».

Лебедев охарактеризовал Новосибирск как «самый унылый город на свете», в котором забыли спроектировать городские пространства и поставить красивые здания. А несколько новых проектов, которые «вкрячили», походи на «х** знает что».

В противоположность Новосибирску Красноярск прекрасен, отметил Лебедев. В нем его устраивает и вид, и количество очень вкусных ресторанов.

Дизайнер не в первый раз разносит Новосибирск, до этого он говорил, что город — «это какая-то жопа».

Еще по теме
Как безопасно сжечь чучело на Масленицу
Гости новосибирского зоопарка попадут прямо в вольер с пумами
Хоценко пообещал обновить в Омске парк техники для уборки дорог
Мэр Ачинска подарит бутылку кефира первому клиенту вытрезвителя
смотреть все
Жизнь #Город #Новосибирск #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина
Совершенно новый бензиновый двигатель разработали в России
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Игроков «Мира кораблей» перебросит на другую планету
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль высказался по поводу атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Стали известны детали плана Трампа по Украине
Обязательную регистрацию мобильных устройств проработают в России
США получат «Святой Грааль» стратегической разведки
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
72
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
39
Кремль опроверг слова о новой мобилизации в России
38
Россияне выбрали главные черты Путина
33
Мишустин раскрыл среднюю зарплату в России
29
Украинские военные потребовали обычное оружие