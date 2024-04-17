Воодушевляющий баннер про мост установили в Томске

Баннер с надписью, что Коммунальный мост «крепкий и выдержит», появился в Томске во время сложного половодья.

Частичный прорыв грунтовой дамбы у Коммунального моста произошел на выходных, после чего вода из реки начала переливаться в озеро Сенная Курья.

Баннер, на котором изображен Коммунальный мост, заметили на Ново-Соборной площади, фото опубликовал паблик «Регион-70 | Томск». Фото сопровождается надписью: «Я крепкий, я выдержу! Ваш мост».

«Не могу утвердительно сказать, что это мэрия, но что-то очень рядом. Народ волнуется, что с мостом может что-то случиться. Думаю, что закончится все с половодьем, с паводком, и уберут. Сейчас, вроде бы, идет на спад вода», — цитирует «Подъем» представителя томской администрации.

Как проходит паводок в Томской области. Страшные кадры