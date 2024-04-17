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Воодушевляющий баннер про мост установили в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Баннер с Коммунальным мостом в Томске
Фото: © «Регион-70 | Томск»

Баннер с надписью, что Коммунальный мост «крепкий и выдержит», появился в Томске во время сложного половодья.

Частичный прорыв грунтовой дамбы у Коммунального моста произошел на выходных, после чего вода из реки начала переливаться в озеро Сенная Курья.

Баннер, на котором изображен Коммунальный мост, заметили на Ново-Соборной площади, фото опубликовал паблик «Регион-70 | Томск». Фото сопровождается надписью: «Я крепкий, я выдержу! Ваш мост».

«Не могу утвердительно сказать, что это мэрия, но что-то очень рядом. Народ волнуется, что с мостом может что-то случиться. Думаю, что закончится все с половодьем, с паводком, и уберут. Сейчас, вроде бы, идет на спад вода», — цитирует «Подъем» представителя томской администрации.

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Жизнь #Город #Томск
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