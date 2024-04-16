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Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Дома затоплены под самую крышу, дороги ушли под воду, а береговые сооружения в Томской области разрушены. В столице региона Томске частично прорвало грунтовую дамбу. 

Томь вскрылась в Кемерове в ночь на 8 апреля, а утром 10 апреля голова ледохода пересекла границу Томской области около села Яр, после чего там остановилась. Одним из первых начало топить село Вершинино. В нем вода практически скрыла дома.

В Томске произошел частичный прорыв грунтовой дамбы у Коммунального моста, после чего вода из реки начала переливаться в озеро Сенная Курья.

«Дорогу на Сенную Курью размыло, мощный поток реки из-за крутого перегиба бьет в потоконаправляющую дамбу и размывает ее», — сообщил в понедельник, 15 апреля, мэр города Дмитрий Махиня.

По его словам, специалисты заверяют — бетонная основа конструкции самого моста глубоко под землей и в безопасности. Сейчас совместно с экспертами власти приняли решение убрать участок дороги вдоль Курьи.

Мэр попросил томичей не ходить сейчас на дамбу, не свешиваться с парапета моста «в погоне за хорошими кадрами», так как это небезопасно.



Специалисты предупреждали о сложном прохождении половодья на Томи, причина — промерзание реки практически до дна.

«Обстановка на реке Томь нынче сложная, поскольку осенью дважды проходил ледостав. Очень много льда (скопилось) на берегах, и само русло реки настолько заторошено, что когда наши специалисты делали лунки (для взрыва льда), им не хватало длины бура, пришлось его наращивать. В заторах (лед) набило таким слоем, практически до дна все замерзшее», — объяснял в эфире «Радио России» начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.

По данным МЧС региона на вторник, 16 апреля, уровень воды в Томи снижается и не доходит до опасных отметок. Уровень воды в Оби поднимается, но пока не превысил критических показателей.

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