Суд оправдал чиновника по делу о сносе стелы в Новосибирске

Железнодорожный районный суд Новосибирска оправдал главу Центрального округа Сергея Канунникова по делу о халатности, которая, по данным следствия, привела к разрушению стелы героям Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Скандал вокруг стелы, посвященной 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, стоявшей возле ТРК «Ройял Парк», разгорелся летом 2022 года. Жители пожаловались, что монумент снесли из-за строительства на этом месте гостиницы. Тогдашний мэр Анатолий Локоть уверял, что стелу забрали на реставрацию. К делу подключился глава СК РФ Александр Бастрыкин, композицию вернули.

По версии следствия, глава округа Канунников знал, что стела бесхозная, не значится в реестре муниципальной собственности и находится в неудовлетворительном состоянии. В то же время он якобы не организовал подготовку и направление документов о признании права муниципальной собственности на памятник, а также не обеспечил его эксплуатацию и поддержание в достойном состоянии.

Гособвинение требовало оштрафовать чиновника на сумму в размере заработной платы за год (около в 2,5 миллиона рублей). Суд не нашел в его действиях состава преступления, Канунникова оправдали.

За главой Центрального округа признано право на реабилитацию и требование о возмещении имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием.