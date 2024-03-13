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Как безопасно сжечь чучело на Масленицу

Источник:
Sibnet.ru
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Соблюдая традицию сжигать чучело на Масленицу, необходимо не забывать о пожарной безопасности, сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

«Приготовление блинов и сжигание чучела традиционные атрибуты Масленицы. Они требуют особой бдительности», — говорится в сообщении.

Так, сжигать чучело можно на расстоянии более 50 метров от зданий и построек. Кроме этого, ведомство рекомендует отойти от горящего чучела минимум на десять метров. Также МЧС советует не оставлять без присмотра горящее чучело и внимательно следить за детьми до момента тушения праздничного костра.

Традиция сжигать чучело Масленицы — очень древняя. В старину божество называли Мареной, изначально его куклу закапывали в землю, чтобы обеспечить хороший урожай. Затем куклу стали сжигать на костре.

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Отношения #Праздник #Город
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