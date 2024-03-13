Как безопасно сжечь чучело на Масленицу

Соблюдая традицию сжигать чучело на Масленицу, необходимо не забывать о пожарной безопасности, сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

«Приготовление блинов и сжигание чучела традиционные атрибуты Масленицы. Они требуют особой бдительности», — говорится в сообщении.

Так, сжигать чучело можно на расстоянии более 50 метров от зданий и построек. Кроме этого, ведомство рекомендует отойти от горящего чучела минимум на десять метров. Также МЧС советует не оставлять без присмотра горящее чучело и внимательно следить за детьми до момента тушения праздничного костра.

Традиция сжигать чучело Масленицы — очень древняя. В старину божество называли Мареной, изначально его куклу закапывали в землю, чтобы обеспечить хороший урожай. Затем куклу стали сжигать на костре.