Фильм «Летучий корабль»: старая сказка на музыкальный лад

Фильм-сказка «Летучий корабль» выходит в широкий прокат 21 марта. Помимо знакомого с детства сюжета, зрители увидят яркую и динамичную картинку и невероятное количество хитов в новом звучании.Новый «Летучий корабль» снял режиссер Илья Учитель на основе сюжетов сказки и мультфильма-мюзикла 1979 года.
Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону.
Новое прочтение «Летучего корабля»
В новой версии летучего корабля главных героев исполнили как известные, так и молодые актеры. Роль Забавы досталась Ксения Трейстер, матроса Ивана сыграл Александр Метелкин, Поля — Андрей Бурковский. Леонид Ярмольник выступил в роли царя, а в Полкана-старшего перевоплотился Федор Добронравов. Также в фильме снялась Полина Гагарина (Леди Джей).
Многие кадры в фильме можно сопоставить с мультфильмом 1979 года. Например, сцена знакомства Забавы и Ивана, строительство летучего корабля. В фильме эти моменты смотрятся гораздо современнее, динамичнее, ярче.
Главное достоинство современного «Летучего корабля» — музыкальная начинка. Помимо песен Максима Дунаевского и Юрия Энтина (композитор и автор песен из мультфильма) в фильме звучат несколько современных хитов. Например, «На заре», «Верхом на звезде», «Туда».
Голосами принцессы Забавы и матроса Ивана во всех вокальных партиях героев стали Анна Пересильд и певец FEDUK.
О съемках фильма
Съемки фильма в основном проходили в павильонах, но часть сказочных сцен были сняты в лесу и на болоте. Сцена сражения Летучего корабля с войском Полкана снималась в три этапа на протяжении полутора лет.
По сюжету многие персонажи летают, поэтому актерам пришлось провести много часов в подвешенном состоянии в павильоне.
Костюмы в фильме почти целиком выполнены из шуйского ситца, было разработано и напечатано около трехсот принтов. На костюме папы Полкана – принт из денег разных времен и народов. На мантии царя можно заметить принт из портретов актера Леонида Ермольника в короне.
В костюмах героев также можно найти образы Дымковской игрушки и Вятской глиняной русской игрушки.
Для танцевальных сцен были специально сконструированы сложные костюмы с картинами из русских сказок – юбки с панье (это широкие плоские юбки с боками).