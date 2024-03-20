Фильм «Летучий корабль»: старая сказка на музыкальный лад

Фильм-сказка «Летучий корабль» выходит в широкий прокат 21 марта. Помимо знакомого с детства сюжета, зрители увидят яркую и динамичную картинку и невероятное количество хитов в новом звучании.

Новый «Летучий корабль» снял режиссер Илья Учитель на основе сюжетов сказки и мультфильма-мюзикла 1979 года.

Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону.

Новое прочтение «Летучего корабля»

В новой версии летучего корабля главных героев исполнили как известные, так и молодые актеры. Роль Забавы досталась Ксения Трейстер, матроса Ивана сыграл Александр Метелкин, Поля — Андрей Бурковский. Леонид Ярмольник выступил в роли царя, а в Полкана-старшего перевоплотился Федор Добронравов. Также в фильме снялась Полина Гагарина (Леди Джей).

Многие кадры в фильме можно сопоставить с мультфильмом 1979 года. Например, сцена знакомства Забавы и Ивана, строительство летучего корабля. В фильме эти моменты смотрятся гораздо современнее, динамичнее, ярче.

Главное достоинство современного «Летучего корабля» — музыкальная начинка. Помимо песен Максима Дунаевского и Юрия Энтина (композитор и автор песен из мультфильма) в фильме звучат несколько современных хитов. Например, «На заре», «Верхом на звезде», «Туда».

Голосами принцессы Забавы и матроса Ивана во всех вокальных партиях героев стали Анна Пересильд и певец FEDUK.

О съемках фильма

Съемки фильма в основном проходили в павильонах, но часть сказочных сцен были сняты в лесу и на болоте. Сцена сражения Летучего корабля с войском Полкана снималась в три этапа на протяжении полутора лет.

По сюжету многие персонажи летают, поэтому актерам пришлось провести много часов в подвешенном состоянии в павильоне.

Костюмы в фильме почти целиком выполнены из шуйского ситца, было разработано и напечатано около трехсот принтов. На костюме папы Полкана – принт из денег разных времен и народов. На мантии царя можно заметить принт из портретов актера Леонида Ермольника в короне.

В костюмах героев также можно найти образы Дымковской игрушки и Вятской глиняной русской игрушки.

Для танцевальных сцен были специально сконструированы сложные костюмы с картинами из русских сказок – юбки с панье (это широкие плоские юбки с боками).