Омск с размахом отметил триумф «Авангарда». ВИДЕО

Омичи устроили массовые гуляния на двое суток, отмечая победу хоккейной команды «Авангард» над ЦСКА в чемпионате КХЛ сезона 2020-2021.

Хоккейный клуб «Авангард» победил в чемпионате КХЛ сезона 2020-2021, завоевав первый в истории Кубок Гагарина после победы в шестом матче финала над московским ЦСКА.

Решающий матч чемпионата состоялся в среду. Омичи начали стихийные празднования, а вечером в четверг чествование победителей, которые вернулись на родину с кубком, у «Арены Омск» организовала городская администрация. Фото и видео празднования заполонили соцсети.