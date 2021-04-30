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Омск с размахом отметил триумф «Авангарда». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Омичи устроили массовые гуляния на двое суток, отмечая победу хоккейной команды «Авангард» над ЦСКА в чемпионате КХЛ сезона 2020-2021.

Хоккейный клуб «Авангард» победил в чемпионате КХЛ сезона 2020-2021, завоевав первый в истории Кубок Гагарина после победы в шестом матче финала над московским ЦСКА.

Решающий матч чемпионата состоялся в среду. Омичи начали стихийные празднования, а вечером в четверг чествование победителей, которые вернулись на родину с кубком, у «Арены Омск» организовала городская администрация. Фото и видео празднования заполонили соцсети.

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Спорт #Хоккей #Город
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