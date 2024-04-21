Ученые посоветовали, как женщине испытать оргазм

Женщины могут вернуть приятные ощущения от секса и испытать оргазм, уверены специалисты из Университетского колледжа Лондона.

Клитор становится менее чувствительным с возрастом из-за уменьшения притока крови к нервным окончаниям. Это может привести к легкой атрофии клитора и уменьшению удовольствия от секса, приводит DailyMail исследование ученых.

Чтобы не допустить этого, необходимо придерживаться некоторых правил. Например, специалисты советуют использовать секс-игрушки для достижения оргазма. Оргазмы могут помочь улучшить здоровье влагалища и вульвы, уменьшить стресс, улучшить сон и общее самочувствие, посоветовали эксперты.

Они отметили, что чем чаще женщина испытывает оргазм, тем легче ей его достичь. Также иногда женщины, особенно после 40 лет, испытывают проблемы с выделением смазки. В этом случае им может помочь смазка и препараты с содержанием эстрогена, повышающего сексуальные функции.