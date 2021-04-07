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Бурятские танкисты попали в книгу рекордов Гиннесса

Источник:
Sibnet.ru
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Экипаж танка из города Кяхты в Бурятии попал в книгу рекордов Гиннесса. Они справились с задачей по навешиванию колейных минных тралов за короткое время.

«Наши парни установили мировой рекорд по навешиванию колейных минных тралов, показав результат 4 минуты 17 секунд, тогда как отличным считается результат семь минут», — написали пользователи в Instagram-аккаунте Кяхтинского района.

Рекордсменами мира кяхтинские танкисты стали в 2020 году на окружном этапе «Танкового биатлона» в городе Борзя Забайкальского края.

В апреле экипаж танка из Кяхты в составе командира танка Максима Аюшеева, наводчика-оператора гвардии рядового Евгения Филиппова, механика-водителя гвардии рядового Виктора Хишектуева внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

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Бурятия #Армия
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