Бурятские танкисты попали в книгу рекордов Гиннесса

Экипаж танка из города Кяхты в Бурятии попал в книгу рекордов Гиннесса. Они справились с задачей по навешиванию колейных минных тралов за короткое время.

«Наши парни установили мировой рекорд по навешиванию колейных минных тралов, показав результат 4 минуты 17 секунд, тогда как отличным считается результат семь минут», — написали пользователи в Instagram-аккаунте Кяхтинского района.

Рекордсменами мира кяхтинские танкисты стали в 2020 году на окружном этапе «Танкового биатлона» в городе Борзя Забайкальского края.

В апреле экипаж танка из Кяхты в составе командира танка Максима Аюшеева, наводчика-оператора гвардии рядового Евгения Филиппова, механика-водителя гвардии рядового Виктора Хишектуева внесли в Книгу рекордов Гиннесса.