Репетиция парада прошла в Новосибирске. ФОТО

Репетиция парада Победы прошла в днем 4 мая на площади Ленина Новосибирска. Это был предпоследний прогон — генеральная репетиция состоится вечером 7 мая.

Репетиция парада войск Новосибирского гарнизона прошла в усеченном составе — без пеших колонн. Была представлена только техника. Люди и боевые машины вместе соберутся на генеральной репетиции.

Репетицию открыл символ Победы — танк Т-34-85. За ним следовали бронемашины «Тигр», БТР-82А и БТР-80, машины связи, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», техника Ракетных войск стратегического назначения.

По набору техники репетиция отличалась от парадов прошлых лет — не было артиллерии и систем ПВО.

В этом году 79-годовщина Победы в Великой Отечественной войне будет отмечена в Новосибирске более скромно. Празднование пройдет без фейерверка, который хотели запустить над оперным театром.