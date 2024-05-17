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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинских заключенных отправят на фронт

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных, сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, в ряды Вооруженных сил Украины отныне могут быть призваны все заключенные, за исключением отбывающих наказание по тяжким статьям. В частности, мобилизации избегут педофилы и государственные изменники.

В законе прописана добровольность такой мобилизации: заключенные должны дать согласие на прохождение обязательной медкомиссии, а командиры воинских частей, в свою очередь, должны согласиться принять таких новобранцев.

По предварительным оценкам, ВСУ сможет на первом этапе призвать в свои ряды от 10 до 20 тысяч заключенных. При этом такие новобранцы будут заняты в основном на рытье окопов и строительстве оборонительных сооружений.

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Оборона #Армия
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