Германия выслала украинских солдат из-за нацистской символики

Правительство Германии выслало семь украинских солдат, проходивших обучение в стране, из-за использования нацисткой символики, сообщается на сайте Бундестага.

Бундесвер немедленно прекратил программу обучения украинских солдат, уличенных в случаях ношения правоэкстремистской символики. Уточняется, что все семеро украинских военных были возвращены на Украину.

По данным Минобороны ФРГ, на сентябрь 2023 года обучение в Германии прошли около 7 тысяч украинских солдат. До конца 2023 года эта цифра должна была достигнуть 10 тысяч.

В частности, украинские солдаты осваивают в Германии системы ПВО Patriot, такой курс обучения длится от шести до девяти месяцев.