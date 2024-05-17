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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Вдовам бойцов СВО продлили пенсию

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума подготовила законодательную поправку, согласно которой вдовы бойцов СВО будут получать пенсию по потере кормильца до достижения ребенком 23 лет. Сейчас такая пенсия выплачивается до достижения ребенком восьми лет.

Изменения в законодательстве подтвердила в своем телеграм-канале член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Поправка подготовлена по поручению президента Владимира Путина.

«В ближайшее время законопроект будет принят: скоро состоится его рассмотрение во втором чтении. А вступит в силу он с 1 января 2025 года», — написала Стенякина, уточнив, что является соавтором этой поправки.

Ранее правительство также поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов, потерявших родителей во время спецоперации. До того право получения сразу нескольких выплат на эту категорию граждан России не распространялось.

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Оборона #Армия #Деньги
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