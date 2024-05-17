Вдовам бойцов СВО продлили пенсию

Госдума подготовила законодательную поправку, согласно которой вдовы бойцов СВО будут получать пенсию по потере кормильца до достижения ребенком 23 лет. Сейчас такая пенсия выплачивается до достижения ребенком восьми лет.

Изменения в законодательстве подтвердила в своем телеграм-канале член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Поправка подготовлена по поручению президента Владимира Путина.

«В ближайшее время законопроект будет принят: скоро состоится его рассмотрение во втором чтении. А вступит в силу он с 1 января 2025 года», — написала Стенякина, уточнив, что является соавтором этой поправки.

Ранее правительство также поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов, потерявших родителей во время спецоперации. До того право получения сразу нескольких выплат на эту категорию граждан России не распространялось.