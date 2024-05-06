НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Непредсказуемая «Битва экстрасенсов»: кто попадет в финал

Источник:
Sibnet.ru
213 0
Фото: © кадр из шоу «Новая битва экстрасенсов»
Половина участников «Новой битвы экстрасенсов» уже покинула проект, остались самые яркие персонажи, и впервые за все сезоны фаворит неочевиден. Кому достанется победа и почему титулованные экстрасенсы померкли на фоне новичков?

В проекте, на момент публикации, остались восемь участников: Ирина Прощина (Певчая), Елизавета Петрова, Александр Саков, Артем Краснов, Тамара Халы, мать и дочь Патриция Золотарева и Саманта Савельева, Николь Кузнецова и Максим Левин.

Из них четверо — явные лидеры по итогам испытаний и оценкам наблюдателей. Это финалистка 16-го сезона «Битвы» Кузнецова, победитель 22-го сезона Левин и два новичка — Петрова и Краснов.

Новички против титулованных

Впервые за всю историю «Битвы экстрасенсов» победитель неочевиден. Если рассматривать привычный вариант, что победит мужчина, то борьба развернется между вампиром Красновым и колдуном Левиным.

Именно у этой пары самый яркий конфликт на проекте. Левин практически после каждого испытания обвиняет Краснова в том, что тот неверно «ставит диагнозы» людям, обратившимся за помощью. А наблюдатели, наоборот, высоко оценивают способности вампира. Хотя и к колдуну вопросов обычно не возникает.

Главную роль при выборе победителя может сыграть обаяние Краснова. Харизма молодого экстрасенса превосходит способности Левина, который вернулся в шоу из мест заключения за мошенничество. Возможно, этот факт биографии может сказаться на выборе телезрителей.

Но не стоит сбрасывать со счетов Кузнецову и Петрову. Выбирая из этой пары, выигрышнее смотрится вторая. Во-первых, она работает только со светлыми силами и пропагандирует веру в бога и ангелов-хранителей, что явно привлекает к ней большее число поклонников. Во-вторых, она проходит испытания эффектнее конкурентки.

Неочевидные лидеры

Практически во всех последних сезонах «Битвы экстрасенсов» в финал пропускали вопреки правилам четырех, а не трех участников. Вполне может оказаться, что в новом сезоне правила нарушат и выберут пять финалистов.

Пятыми финалистами может стать самая обсуждаемая пара — мать и дочь Патриция Золотарева и Саманта Савельева.

Саманта и Патриция не выдавали потрясающих результатов на испытаниях, но стали любимицами публики. Подтверждение этому — победы в дуэлях. По новым правилам «Битвы» участник, попавший в черный конверт, может выбрать соперника, пройти испытание, а потом зрители с помощью голосования выбирают лучшего.

Пара мамы и дочки трижды участвовала в дуэлях и трижды выбивала из «Битвы» конкурентов.

Еще по теме
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Кот проиграл Еноту в «Маске»
Бабочка заняла третье место в шоу «Маска»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пора красить яйца: простые и красивые способы
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Змей Горыныч первым снял маску в финале
Обсуждение (0)
Картина дня
Шесть человек погибли при атаке дронов в Белгородской области
Один из лидеров демократов допустил отправку войск США на Украину
ЦБ решил ограничить размер комиссии при снятии денег с кредиток
Анонсированы следующие рестайлинги Aurus
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Топ комментариев

olegsbeglov

НАТО уже 70 лет обвиняют во вредоносной деятельности для всего мира, ни одна собака не извинилась, считают,...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...