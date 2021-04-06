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«Авангард» одержал вторую победу над «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Омский «Авангард» завоевал вторую победу в серии игр финала Восточной конференции с казанским «Ак Барсом». Игра завершилась со счетом 2:0.

Вторая игра серии прошла на Татнефть арене в Казани. Первый период команды провели в сухую. Во втором и третьем — казанскому «Ак Барсу» прилетело две шайбы. У «Авангарда» отличились Кирилл Готовец и Клим Костин.

Перед стартом серии, букмекеры уверенно ставили на победу «Ак Барса» в финале «Восточки». Казанские хоккеисты, будучи лидерами регулярки, провели плей-офф всухую, в то время как омичам за победу пришлось хорошенько попотеть. Но сейчас омичи показали свое мастерство, и лидер гонки становится за победу непредсказуем. В Западной конференции пока лидирует ЦСКА.

Следующие две игры серии пройдут в Балашихе 7 и 9 апреля. До победы в финале Восточной конференции «Авангарду» осталось две победы.

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Спорт #Хоккей
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