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Шансы России победить на ЧМ-2022 по футболу приблизились к нулю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Константин Рыбин, РФС

Шансы сборной России на победу на чемпионате мира в Катаре, который пройдет в Катаре в 2022 году, составляют менее одного процента, так оценивают команду букмекеры.

Шансы сборной России оценивают коэффициентом 150.00, это меньше 1% вероятности. Поставить с таким же коэффициентом можно на сборные США, хозяев турнира — сборную Катара и команду Дании, приводит «Чемпионат» данные букмекеров.

Фавориты, по оценке аналитиков, сборные Бразилии (коэффициент 7.00), Франции (8.00), Англии, Германии и Испании (все — 10.00).

Сборная России провела три встречи отборочного турнира ЧМ-2022. Подопечные Станислава Черчесова одержали две победы и потерпели одно поражение в группе H. Напрямую на ЧМ-2022 выйдут 10 команд, которые займут первые места в своих отборочных группах. Еще три путевки на мундиаль разыграют 12 команд, занявшие вторые места.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.

Uynachalnica

Справедливая цена для кого? А справедливая зарплата за такие заявления, тогда какой должна быть?
Sibnet.Ru