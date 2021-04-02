Шансы России победить на ЧМ-2022 по футболу приблизились к нулю

Шансы сборной России на победу на чемпионате мира в Катаре, который пройдет в Катаре в 2022 году, составляют менее одного процента, так оценивают команду букмекеры.

Шансы сборной России оценивают коэффициентом 150.00, это меньше 1% вероятности. Поставить с таким же коэффициентом можно на сборные США, хозяев турнира — сборную Катара и команду Дании, приводит «Чемпионат» данные букмекеров.

Фавориты, по оценке аналитиков, сборные Бразилии (коэффициент 7.00), Франции (8.00), Англии, Германии и Испании (все — 10.00).

Сборная России провела три встречи отборочного турнира ЧМ-2022. Подопечные Станислава Черчесова одержали две победы и потерпели одно поражение в группе H. Напрямую на ЧМ-2022 выйдут 10 команд, которые займут первые места в своих отборочных группах. Еще три путевки на мундиаль разыграют 12 команд, занявшие вторые места.