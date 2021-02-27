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Лежачий гол Капризова в НХЛ посчитали «невозможным»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу броском из-за ворот в матче регулярного чемпионата, лежачий гол в ворота «Лос-Анджелес Кингс» назвали «невозможным».

Капризов отличился голом на 13-й минуте, видео позднее было опубликовано на официальной странице НХЛ в соцсети Twitter. 23-летний россиянин сблизился с голкипером, упал после контакта с соперником, но лежа успел завести шайбу в противоположный угол ворот.

Этот гол стал для российского форварда пятым в составе «Миннесоты» в сезоне. Итоговый результат — 3:1 в пользу команды Капризова. Команда набрала 22 очка в 17 матчах и поднялась на второе место в Западном дивизионе.

Для Капризова сезон в НХЛ является дебютным. Ранее он уже установил два рекорда по результативности среди новичков «Миннесоты». К настоящему моменту он провел 17 матчей и набрал 16 очков по системе «гол + пас».

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