Лежачий гол Капризова в НХЛ посчитали «невозможным»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу броском из-за ворот в матче регулярного чемпионата, лежачий гол в ворота «Лос-Анджелес Кингс» назвали «невозможным».

Капризов отличился голом на 13-й минуте, видео позднее было опубликовано на официальной странице НХЛ в соцсети Twitter. 23-летний россиянин сблизился с голкипером, упал после контакта с соперником, но лежа успел завести шайбу в противоположный угол ворот.

Этот гол стал для российского форварда пятым в составе «Миннесоты» в сезоне. Итоговый результат — 3:1 в пользу команды Капризова. Команда набрала 22 очка в 17 матчах и поднялась на второе место в Западном дивизионе.

Words can't describe how impressive of a skater Kirill Kaprizov is. pic.twitter.com/gNq8NozClZ — NHL (@NHL) February 27, 2021

Для Капризова сезон в НХЛ является дебютным. Ранее он уже установил два рекорда по результативности среди новичков «Миннесоты». К настоящему моменту он провел 17 матчей и набрал 16 очков по системе «гол + пас».