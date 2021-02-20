Российские спортсмены на Олимпиадах будут называться ROC

Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), полное название организации запрещено.
«Всем российским спортсменам, заявленным на Игры, следует использовать аббревиатуру "ROC", а не полное название "Олимпийский комитет России". На экипировке следует заменить любые изображения флага/эмблемы/символа России на эмблему ОКР», — говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.
«В Токио и Пекин наши спортсмены поедут под флагом Олимпийского комитета России и будут выступать как команда ОКР. Здесь появилась определенность», — отметил глава ОКР Станислав Поздняков.
По его словам доработанный дизайн формы спортсменов и официальных лиц в Токио согласован с МОК. Официальный экипировщик — компания ZASPORT — представит ее в ближайшее время.
Также ОКР попросил использовать в качестве музыкального сопровождения композицию «Катюша». Если ее утвердят, то ее возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира.
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pepelmetalТак он по любому донатит, но потом кричит "Путин где мои деньги"
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