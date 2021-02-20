Российские спортсмены на Олимпиадах будут называться ROC

Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), полное название организации запрещено.

«Всем российским спортсменам, заявленным на Игры, следует использовать аббревиатуру "ROC", а не полное название "Олимпийский комитет России". На экипировке следует заменить любые изображения флага/эмблемы/символа России на эмблему ОКР», — говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

«В Токио и Пекин наши спортсмены поедут под флагом Олимпийского комитета России и будут выступать как команда ОКР. Здесь появилась определенность», — отметил глава ОКР Станислав Поздняков.

По его словам доработанный дизайн формы спортсменов и официальных лиц в Токио согласован с МОК. Официальный экипировщик — компания ZASPORT — представит ее в ближайшее время.

Также ОКР попросил использовать в качестве музыкального сопровождения композицию «Катюша». Если ее утвердят, то ее возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира.