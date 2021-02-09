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Праздник в Словении оставил российских биатлонистов без формы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Союз биатлонистов России

Российские биатлонисты не получили вовремя новые комплекты экипировки для участия в чемпионате мира из-за национального праздника в Словении.

Сборная России из-за решения Спортивного арбитражного суда, запретившего стране два года выступать под национальным флагом, выступит на чемпионате мира в Словении под названием RBU (Russian Biathlon Union) и флагом Союза биатлонистов России. На экипировке спортсменов не должно быть российской символики.

Доставка новых комплектов формы должна была произойти в понедельник вечером, но из-за национального праздника в Словении произошла задержка, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сборная России должна получить экипировку во вторник.

Но источник исключил вероятность того, что на первую гонку чемпионата мира, смешанную эстафету, россияне выйдут в старых комбинезонах.

Соревнования в Поклюке пройдут с 10 по 21 февраля. 8 февраля в Словении празднуется День национальной культуры.

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