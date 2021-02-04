НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Xiaomi поразила фанатов ценой флагманского смартфона

Источник:
Gizmochina
136 0
Фото: jonrussell / Attribution-ShareAlike License

Xiaomi рассматривает возможность выпуска дорогого флагманского смартфона стоимостью 1500 долларов США, следует из сообщения исполнительного директора и основателя компании Лэй Цзюня в соцсети Weibo.

«Если бы Xiaomi выпустила высококлассный мобильный телефон по цене 1500 долларов, вы бы купили его? Если вы хотите купить наш смартфон дороже 1500 долларов, то как он должен выглядеть?», — написал он.

Участники опроса отметили, что при такой стоимости смартфон должен быть очень качественным. Некоторых комментаторов заявленная цена сильно удивила — если подобная модель выйдет, она станет самой дорогой в линейке смартфонов Xiaomi за всю историю.

Предполагается, что компания в 2021 году представит флагманский смартфон со сгибающимся экраном Xiaomi Mi Mix. Вполне возможно, что его цена составит примерно 1500 долларов.

Еще по теме
Умная камера Xiaomi научилась распознавать лица
Xiaomi ускорила свой флагманский роутер
Названы отличия флагманских Xiaomi Mi 11 Pro
Xiaomi запатентовала лечебные смарт-очки
смотреть все
Технологии #Фишки Xiaomi #Смартфоны
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
Эталонный коронавирус сконструировали в России
Xiaomi поразила фанатов ценой флагманского смартфона
Стартовало серийное производство обновленного Lada Largus
Подробности
•
Почему посадили Навального: заговор или ошибка?
•
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Предприятия Новокузнецка снизили вредные выбросы на 10%
Сибирь 04.02.2021 18:03
Миллиарды потратят в Новосибирске на экологичный транспорт
Сибирь 04.02.2021 17:27
Парень выпавшей из окна девушки избил фельдшера в Новосибирске
Сибирь 04.02.2021 16:27
Втрое больше нормы снега выпало за месяц в Иркутске
Сибирь 04.02.2021 15:58
Самое популярное
Названы самые страшные компьютерные игры
4155
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3912
Фильм про феномен Ванги выйдет на Первом канале
3742
Horizon Zero Dawn получил обнаженную героиню
3510
Обсуждение (0)
Картина дня
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
Эталонный коронавирус сконструировали в России
Xiaomi поразила фанатов ценой флагманского смартфона
Стартовало серийное производство обновленного Lada Largus
Актуальные темы
Правила жизни
191
Коронакризис
2158
Экзамены
24
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
72
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
105
Президент Навальный: какой будет жизнь в России?
51
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
50
Рейтинг Путина пробил десятилетний минимум
34
Навального почти на три года отправили в колонию
33
Коллега Ельцина назвал его «большую мечту»
Sibnet.Ru