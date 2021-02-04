Xiaomi поразила фанатов ценой флагманского смартфона

Xiaomi рассматривает возможность выпуска дорогого флагманского смартфона стоимостью 1500 долларов США, следует из сообщения исполнительного директора и основателя компании Лэй Цзюня в соцсети Weibo.

«Если бы Xiaomi выпустила высококлассный мобильный телефон по цене 1500 долларов, вы бы купили его? Если вы хотите купить наш смартфон дороже 1500 долларов, то как он должен выглядеть?», — написал он.

Участники опроса отметили, что при такой стоимости смартфон должен быть очень качественным. Некоторых комментаторов заявленная цена сильно удивила — если подобная модель выйдет, она станет самой дорогой в линейке смартфонов Xiaomi за всю историю.

Предполагается, что компания в 2021 году представит флагманский смартфон со сгибающимся экраном Xiaomi Mi Mix. Вполне возможно, что его цена составит примерно 1500 долларов.