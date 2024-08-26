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Xiaomi выпустит смартфон с тройным экраном

Источник:
GSMArena.com
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Xiaomi выпустит смартфон из трех частей, который будет складываться дважды. Таким образом, у него будет три экрана.

Разработка устройства уже стартовала, сообщил инсайдер Smart Pikachu. При этом он не стал раскрывать информацию о технических характеристиках новинки. Известно, что смартфон будет представлен в 2025 году и станет частью линейки Mix.

В настоящее время Xiaomi предлагает пользователям два типа складных телефонов, Mix Fold 4 и Mix Flip. Скорее всего, будущий смартфон с тройным экраном станет продолжением этой серии складных устройств.

Инсайдер Smart Pikachu ранее точно сообщил о выходе Xiaomi 13 Ultra и о появлении планшетов Xiaomi Pad 6.

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