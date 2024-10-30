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Xiaomi представила доступный аналог iPad

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Xiaomi анонсировала планшеты Pad 7 и Pad 7 Pro, которые фактически являются дешевыми аналогами iPad на базе Android.

Новинки позиционируются в качестве флагманских моделей — Pad 7 оснащен процессором Snapdragon 7+ Gen3, а Pad 7 Pro работает на еще более мощном Snapdragon 8s Gen3, пишет издание GSMArena.

Планшеты имеют 11,2-дюймовые дисплеи с разрешением 3200 на 2136 пикселей и соотношением сторон 3:2, а также частотой обновления 144 Гц. В гаджеты установлены аккумуляторы емкостью 8850 мАч.

Обе модели работают под управлением фирменной HyperOS 2 от Xiaomi, базой для которой послужил Android 15. Размеры и вес обоих устройств идентичны. Пользователи смогут выбрать между черным, синим и зеленым цветами.

Стоимость Pad 7 в Китае начинается с 2 тысяч юаней за минимальную конфигурацию. В рублях это менее 30 тысяч рублей. За такие деньги в России можно купить только модель Apple iPad трехлетней давности, которая уступает новинкам Xiaomi по основным характеристикам.

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Топ комментариев

nicollaich

Пупочек уже говорил, что этот населённый пункт не имел стратегического значения?

corrector

Наш народ простой - где увидел фашиста, там и бьет !

scorpion2777

Скоро будут говорить – украина не имела стратегического значения.

DEMON01

Ну наконец то ,спасибо ВВП, надо брать.