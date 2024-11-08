Россия запросила у дружественных стран сливочное масло

Поставки сливочного масла в Россию начали сразу несколько дружественных стран. По данным Россельхознадзора, продукт импортируется на российский рынок из Турции, Индии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Киргизии и Азербайджана.

Ранее эти государства не поставляли сливочное масло в Россию, однако после того, как Минсельхозу было поручено увеличить импорт сливочного масла из дружественных стран, чтобы стабилизировать цены, были достигнуты соответствующие договоренности.

При этом ввозимое из этих стран масло не попадает на прилавки, уточнил Россельхознадзор. Например, ввозимое в Россию из ОАЭ сливочное масло поступает объемом по 20 килограммов только для дальнейшей переработки.

За январь-сентябрь 2024 года сливочного масла в России произвели 248 тысяч тонн, что на 1,8% меньше, чем за те же месяцы прошлого года. Эксперты объясняют ситуацию выросшим спросом на сырое молоко с высокой жирностью, сырье идет на сливки и сыр.

Согласно данным Росстата, цены на сливочное масло с начала года к 5 ноября выросли на 27,5%. Резкий скачок цен на сливочное масло за последнее время стал предметом особого внимания властей.