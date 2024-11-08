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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский потребовал от ЕС замороженные 300 млрд евро России

Источник:
Sibnet.ru
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Европа должна передать Украине замороженные российские активы в размере 300 миллиардов евро, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Будапеште.

«А можно нам взять 300 миллиардов, принадлежащих нам? Можно мы возьмем 300 миллиардов и купим на эти деньги во всех странах мира оружие? Можно мы сами будем решать, что с этими деньгами делать?» — приводит издание «Страна» заявление Зеленского.

По его словам, замороженные на Западе российские активы принадлежат Киеву. «Откровенно говоря, это украинские деньги», — сказал Зеленский.

Москва неоднократно называла заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит на их конфискацию.

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Политика #Мир
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