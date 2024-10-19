Xiaomi запретила перепрошивку своих китайских смартфонов

Компания Xiaomi запретила разблокировку загрузчика своих китайских смартфонов с использованием глобальных учетных записей.

В частности, при попытке разблокировки в программе Mi Unlock пользователи видят сообщение: «Место регистрации учетной записи не совпадает с местом продажи телефона», пишет портал Xiaomitime.

Таким образом, теперь пользователи не смогут купить смартфон Xiaomi в Китае и установить на него глобальную прошивку. Кроме этого, новая функция ограничивает возможности кастомизации и удаления предустановленных приложений.

Ранее пользователи Xiaomi могли разблокировать загрузчик независимо от места покупки устройства и региона регистрации аккаунта. Теперь разблокировать загрузчик китайских смартфонов Xiaomi фактически могут только граждане КНР.

Китайские версии прошивают на глобальные ради экономии — китайские версии Xiaomi при покупке значительно дешевле. Например, флагманский Xiaomi 14 на старте продаж в Китае стоил около 62 тысяч рублей, тогда как в России модель официально предлагалась за 110 тысяч рублей.